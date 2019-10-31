Двое водителей пострадали в ночном ДТП в Пензе
Ночью 31 октября в Пензе произошла авария на мосту имени ФУ БХУХО, пострадали водители двух автомобилей, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
После полуночи автомобиль Mercedes-Benz под управлением 20-летнего молодого человека врезался в металлическую ограду моста, а после столкнулся с Lada Granta, которую вел 23-летний водитель.
Водителя иномарки госпитализировали. Молодому человеку из Lada оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП устанавливают.