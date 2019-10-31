Двое водителей пострадали в ночном ДТП в Пензе

После полуночи автомобиль Mercedes-Benz под управлением 20-летнего молодого человека врезался в металлическую ограду моста, а после столкнулся с Lada Granta, которую вел 23-летний водитель.

Водителя иномарки госпитализировали. Молодому человеку из Lada оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливают.