02 марта 2021, 16:42
Двое водителей оказались раздавлены между машинами во Владимирской области
Произошло ДТП во Владимирской области. Погибли двое водителей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.
Две газели остановились на 266 километре федеральной трассы М-7. для ремонта. Так вышло, что машины стояли друг за другом, а водители находились между ними. В результате в них случайно врезалась фура. Мужчины оказались зажаты между газелями. Они оба погибли. Спасателям пришлось разблокировать их трупы.