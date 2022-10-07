Двое туристов погибли в ДТП с автобусом в Доминикане | 360°

Происшествия 07 октября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber Двое туристов погибли в ДТП с автобусом в Доминикане

Читать 360tv в

Автобус с туристами из Бразилии, Аргентины и Чили попал в аварию в Доминикане. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

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В результате ДТП транспорт перевернулся. 47 человек получили травмы. Как минимум, двое пассажиров погибли.

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