Двое туристов погибли в ДТП с автобусом в Доминикане | 360°

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07 октября 2022, 13:23

Двое туристов погибли в ДТП с автобусом в Доминикане

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Автобус с туристами из Бразилии, Аргентины и Чили попал в аварию в Доминикане. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

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В результате ДТП транспорт перевернулся. 47 человек получили травмы. Как минимум, двое пассажиров погибли.

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