Происшествия 09 января 2024, 01:17 Двое туристов погибли из-за схода лавины в Мурманской области СК начал проверку после гибели туристов в Мурманской области из-за схода лавины Freepik

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Двое петербуржцев погибли после схода лавины рядом с ущельем Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. Об этом в Telegram-канале сообщило СУ СК РФ по региону.

Правоохранители отметили, что по факту случившегося начали процессуальную проверку. Следователи выехали на место происшествия для осмотра и назначили судебно-медицинские экспертизы.

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«Личности погибших установлены — это жители города Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения», — сказано в сообщении.

Как рассказал гид по путешествиям в Хибины Илья Балымов в беседе с сайтом kp.ru, в это ущелье часто приезжают на снегоходах. Там не очень большая лавинная опасность, однако погибшие люди могли не учесть метель — скорость ветра достигала 25 метров в секунду. По словам специалиста, это первый смертельный случай в районе на его памяти.

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