Двое туристов подорвались на мине в Мьянме
Один турист погиб и один пострадал при взрыве мины в Мьянме. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.
Путешественники отправились в город Сипо. Он популярен у туристов, которые хотят увидеть буддийские пагоды и монастыри. Также здесь любуются водопадами и плантациями бирманского чая.
Как сообщил Stuff, погиб 40-летний гражданин Нидерландов. Пострадала женщина из Аргентины.
Сообщается, что Госдеп США ранее предостерегал путешественников от посещения этого региона в связи с гражданскими беспорядками и вооруженными конфликтами.
Отмечается, что в 2018 году в Мьянме от взрывов мин погибли 430 человек.