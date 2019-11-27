  • Двое туристов подорвались на мине в Мьянме

    27 ноября 2019, 21:46

    Ирина Нагайникова

    Один турист погиб и один пострадал при взрыве мины в Мьянме. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

    Путешественники отправились в город Сипо. Он популярен у туристов, которые хотят увидеть буддийские пагоды и монастыри. Также здесь любуются водопадами и плантациями бирманского чая.

    Как сообщил Stuff, погиб 40-летний гражданин Нидерландов. Пострадала женщина из Аргентины.

    Сообщается, что Госдеп США ранее предостерегал путешественников от посещения этого региона в связи с гражданскими беспорядками и вооруженными конфликтами.

    Отмечается, что в 2018 году в Мьянме от взрывов мин погибли 430 человек.