Двое туристов подорвались на мине в Мьянме

Путешественники отправились в город Сипо. Он популярен у туристов, которые хотят увидеть буддийские пагоды и монастыри. Также здесь любуются водопадами и плантациями бирманского чая.

Как сообщил Stuff, погиб 40-летний гражданин Нидерландов. Пострадала женщина из Аргентины.

Сообщается, что Госдеп США ранее предостерегал путешественников от посещения этого региона в связи с гражданскими беспорядками и вооруженными конфликтами.

Отмечается, что в 2018 году в Мьянме от взрывов мин погибли 430 человек.