10 марта 2020, 14:47
Двое туристов бесследно исчезли в Грузии
Двое туристов исчезли в грузинском городе Кутаиси: молодой человек из Нидерландов и девушка из Ирана. Они жили в одном отеле, но знакомы не были. Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным телеканала «Царьград», молодой человек Сиим Виггер приехал отдыхать со своим другом. 7 марта после ужина он решил прогуляться в одиночестве и с тех пор его никто не видел. В объектив камер видеонаблюдения он в последний раз попал на мосту Руставели.
В тот же вечер в отель не вернулась девушка из Ирана. Сейчас пропавших разыскивает полиция. Родственники парня также прибыли в страну.