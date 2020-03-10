Двое туристов бесследно исчезли в Грузии

По данным телеканала «Царьград», молодой человек Сиим Виггер приехал отдыхать со своим другом. 7 марта после ужина он решил прогуляться в одиночестве и с тех пор его никто не видел. В объектив камер видеонаблюдения он в последний раз попал на мосту Руставели.

В тот же вечер в отель не вернулась девушка из Ирана. Сейчас пропавших разыскивает полиция. Родственники парня также прибыли в страну.