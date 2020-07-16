16 июля 2020, 14:48
Двое тюменцев утонули, спасая ребенка
В реке Тобол недалеко от деревни Пономарева Заводоуковского района накануне, 15 июля, утонули двое мужчин. Они пытались спасти ребенка. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Одному из погибших было 42 года, другому — 19 лет.
Отмечается, что компания друзей, в которой находился ребенок, плавала в неразрешенном месте.
«В один из моментов в воде скрылся 6-летний ребенок и молодой человек 2001 года рождения бросился в воду его спасать. Вытащил ребенка, но стал тонуть сам. Второй мужчина поплыл ему на помощь, и также оказался под водой», — пояснили в ведомстве.
По факту случившегося проводится проверка.