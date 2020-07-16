Двое тюменцев утонули, спасая ребенка

Одному из погибших было 42 года, другому — 19 лет.

Отмечается, что компания друзей, в которой находился ребенок, плавала в неразрешенном месте.

«В один из моментов в воде скрылся 6-летний ребенок и молодой человек 2001 года рождения бросился в воду его спасать. Вытащил ребенка, но стал тонуть сам. Второй мужчина поплыл ему на помощь, и также оказался под водой», — пояснили в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка.