Двое строителей погибли во время пожара в Сочи

В поселке Красная Поляна в Сочи утром 20 декабря загорелся строящийся дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, соседи увидели огонь и сразу же позвонили в экстренные службы. Сотрудники МЧС обнаружили в строящемся доме трупы двух мужчин в возрасте 30 и 44 лет. Это были строители.

«Предварительно одной из причин возгорания могло стать нарушение пожарной безопасности при использовании бытовой техники. Также рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем при курении», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранителям предстоит выяснить точные причины пожара. Расследование дела продолжается.