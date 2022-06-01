01 июня 2022, 16:59
Двое школьников попали в аварию на мотоцикле в Ставрополе
15-летний мотоциклист и его 13-летний пассажир попали в аварию в Ставрополе. Об этом сообщило издание NewsTracker со ссылкой на УГИБДД по региону.
Причиной столкновения стал водитель легковой машины, который не пропустил мотоцикл. В результате подростки не получили серьезных травм, но правоохранители заинтересовались тем, что они ездили без прав.
«Транспорт принадлежит матери школьника, он катался с ее разрешения», — уточнили в ГИБДД.