Происшествия 23 января 2023, 18:21 Двое рыбаков провалились под лед в Волгодонске

Читать 360tv в

Двое мужчин провалились под лед во время рыбалки в Волгодонске в Ростовской области. В результате происшествия один мужчина погиб, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, группа рыбаков вышла на лед, после чего двое из них отделились и прошли поближе к берегу.

Реклама

Замерзшая водная поверхность не выдержала веса двух мужчин, в результате чего они провалились под лед. Одному рыбаку удалось выбраться из воды, другой утонул.

Реклама