23 января 2023, 18:21
Двое рыбаков провалились под лед в Волгодонске
Двое мужчин провалились под лед во время рыбалки в Волгодонске в Ростовской области. В результате происшествия один мужчина погиб, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, группа рыбаков вышла на лед, после чего двое из них отделились и прошли поближе к берегу.
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Замерзшая водная поверхность не выдержала веса двух мужчин, в результате чего они провалились под лед. Одному рыбаку удалось выбраться из воды, другой утонул.
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Рыбалка
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