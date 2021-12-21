Двое российских военных скончались после схода лавины в Южной Осетии

Российские военные попали под лавину в Южной Осетии. Жертвами стихии стали два человека, сообщили в Минздраве республики.

Всего под лавину попали пять военнослужащих Южного военного округа. Троих пострадавших удалось вытащить из-под снега живыми.

«Четвертого нашли без признаков жизни», — сказал ТАСС замглавы МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестауты.

Позже в Минздраве республики сообщили, что еще один военный скончался по дороге в больницу. Сейчас спасатели продолжают искать под сугробами последнего мужчину. Под наблюдением врачей находятся двое пострадавших, чье состояние оценивается как средней степени тяжести. Медики диагностировали у пациентов обморожение конечностей.

Ранее о сходе лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали говорил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. Он заявил, что под снегом оказались пять российских военных. Как выяснили журналисты, снег накрыл сооружения, в которых находились мужчины. На место прибыли спасатели, машины скорой помощи и другие службы.