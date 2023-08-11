11 августа 2023, 15:23
Двое работников коммунальной службы погибли при обслуживании колодца в Краснодарском крае
В станице Елизаветинской Краснодарского края 10 августа при обслуживании коммунальных сетей в колодце погибли два работника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По предварительным данным, по факту несчастного случая правоохранители организовали проверку.
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Отмечается, что специалисты выяснят причины произошедшего и проверят.соблюдение законодательства об охране труда.
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