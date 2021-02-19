Двое рабочих выпали из люльки крана в Ростове-на-Дону

Двое рабочих выпали из люльки крана во время монтажа рекламной конструкции в Ростове-на-Дону. Происшествие попало на видео,сообщил «Пятый канал».

Уточняется, что проезжавший мимо грузовик задел стрелу крана, в люльке которого находились мужчины. Оба монтажника вылетели наружу и упали на железнодорожное полотно. Один из них скончался на месте. Второй работник находится в критическом состоянии в больнице, написал сайт «Дни.ру».

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.