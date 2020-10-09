Двое рабочих во Владивостоке упали в шахту лифта с 16 этажа

Двое рабочих упали в шахту лифта с 16 этажа во Владивостоке 8 октября. Один из них скончался, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось на строительной площадке на улице Нейбута. Мужчины очищали бетоноподатчик и в какой-то момент они оступились и сорвались вниз. Один строитель скончался на месте. Второго рабочего с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей, информирует сайт «Русская планета». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи ведут проверку.