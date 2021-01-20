Двое рабочих стали жертвами обвала траншеи в Краснодаре

По информации правоохранителей, специалисты прокладывали трубы теплоснабжения. Приблизительно в 14:20 в ходе земельных работ частично обрушилась стенка траншеи. В нее провалились бетонные элементы. Двое рабочих получили травмы.

Пострадавших отвезли в больницу для оказания помощи. Проводится проверка по факту произошедшего.