20 января 2021, 12:57
Двое рабочих стали жертвами обвала траншеи в Краснодаре
Двое рабочих пострадали при обвале траншеи в Краснодаре во вторник, 19 января, информирует сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.
По информации правоохранителей, специалисты прокладывали трубы теплоснабжения. Приблизительно в 14:20 в ходе земельных работ частично обрушилась стенка траншеи. В нее провалились бетонные элементы. Двое рабочих получили травмы.
Пострадавших отвезли в больницу для оказания помощи. Проводится проверка по факту произошедшего.