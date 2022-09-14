Двое рабочих получили травмы из-за химического взрыва в Нижегородской области | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Двое рабочих получили травмы из-за химического взрыва в Нижегородской области

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Химический взрыв произошел на предприятии в Нижегородской области. Двое сотрудников получили травмы, сообщило НИА «Нижний Новгород».

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Происшествие случилось в результате разгерметизации баллона с химическим веществом. По данным регионального Минздрава, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй — в среднем. Правоохранители проведут проверку и выяснят все обстоятельства взрыва.

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