Двое рабочих погибли в результате удара током под Курском

Двое рабочих погибли из-за удара током рядом с домом в поселке Мартовский, который располагается в Железногорском районе. На данный момент сотрудники Следственного комитета по Курской области выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщили Nation News.

Как полагает следствие, с помощью металлического бура мужчины пытались совершить забор воды, однако погибли от разряда электрического тока. Мужчины погибли до приезда скорой помощи. На данный момент следователи опросили свидетелей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.