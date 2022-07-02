Двое рабочих погибли, упав с высоты на стройке офисного центра в Москве

Двое рабочих — 24-летний молодой человек и 33-летний мужчина — погибли, упав с высоты 14-го этажа на строящемся объекте офисного центра в Москве. Трагедия произошла вечером 1 июля в Бумажном проезде.

«По предварительной информации, крановщик зацепил подъемной частью крана пилон, что привело к его падению вместе с людьми с 14-го этажа (65 метров)», — сообщила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Москвы.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Работу правоохранительных органов на месте происшествия координировал Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура.