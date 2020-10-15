15 октября 2020, 15:49
Двое рабочих погибли при обрушении люльки в Москве
Двое рабочих умерли при падении люльки с высоты на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением двух рабочих с высоты при проведении отделочных работ многоквартирного дома в 5-м квартале Капотни», — сообщили в московской прокуратуре.
В ведомстве отметили, что люлька упала, когда двое рабочих проводили фасадные работы в многоквартирном жилом доме.
После происшествия Люблинская межрайонная прокуратура начала проверку. Будет дана оценка действиям лиц, которые отвечали за охрану труда и технику безопасности на строительных работах.
По результатам проверки примут решение о прокурорском реагировании.