Двое рабочих погибли при обрушении люльки в Москве

Двое рабочих умерли при падении люльки с высоты на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением двух рабочих с высоты при проведении отделочных работ многоквартирного дома в 5-м квартале Капотни», — сообщили в московской прокуратуре.

В ведомстве отметили, что люлька упала, когда двое рабочих проводили фасадные работы в многоквартирном жилом доме.

После происшествия Люблинская межрайонная прокуратура начала проверку. Будет дана оценка действиям лиц, которые отвечали за охрану труда и технику безопасности на строительных работах.

По результатам проверки примут решение о прокурорском реагировании.