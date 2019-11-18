Двое рабочих погибли при обрушении котлована в Удмуртии

Ижевские следователи открыли уголовное производство после гибели двоих строителей в котловане в Ижевске. Грунт обвалился в свежепроложенной траншее и придавил рабочих. Идет следствие.

Источник фото: СК Удмуртии

Как рассказали в СК, Октябрьским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обвала грунта траншеи. Земля обвалилась при проведении коммуникаций к строящемуся жилому дому на улице Фруктовой в Ижевске.

Следствие выяснило, что грунт обрушился 18 ноября приблизительно в 16:00. По предварительным данным, в траншее в этот момент находились два человека.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи. Они тут же приступили к осмотру места происшествия, начали опрашивать очевидцев.

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«Выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — добавили правоохранители.

Следственные действия продолжаются. По их итогам будут приняты дальнейшие процессуальные решения.