  • Двое рабочих погибли при обрушении котлована в Удмуртии

    18 ноября 2019, 19:14

    Алексей Сахаров

    Ижевские следователи открыли уголовное производство после гибели двоих строителей в котловане в Ижевске. Грунт обвалился в свежепроложенной траншее и придавил рабочих. Идет следствие.
    Двое рабочих погибли при обрушении котлована в Удмуртии | Изображение 1
    Источник фото: СК Удмуртии

    Как рассказали в СК, Октябрьским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обвала грунта траншеи. Земля обвалилась при проведении коммуникаций к строящемуся жилому дому на улице Фруктовой в Ижевске.

    Следствие выяснило, что грунт обрушился 18 ноября приблизительно в 16:00. По предварительным данным, в траншее в этот момент находились два человека.

    На место происшествия незамедлительно выехали следователи. Они тут же приступили к осмотру места происшествия, начали опрашивать очевидцев.

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    «Выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — добавили правоохранители.

    Следственные действия продолжаются. По их итогам будут приняты дальнейшие процессуальные решения.