Происшествия 30 марта 2023, 22:04 Двое рабочих погибли под колесами поезда в Кузбассе

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ДТП произошло в Кузбассе. Там под колеса поезда попали двое рабочих. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авария произошла в Яшкинском районе на железнодорожном перегоне станций Литвиново — Тутальская около 10:00. Мужчины занимались ремонтом путей и не заметили приближение локомотива.

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В результате они получили серьезные травмы, от которых погибли. Сейчас Тайгинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.