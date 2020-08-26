Двое рабочих погибли на стройке элитного ЖК в Тюмени

Мужчины скончались на месте до приезда скорой помощи.

«Сейчас на месте происшествия работает следственный комитет», — рассказал свидетель происшествия.

В компании «Брусника», которая отвечает за постройку ЖК подтвердили смерть рабочих. Там пояснили, что с их стороны было нарушение техники безопасности.