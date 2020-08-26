26 августа 2020, 14:50
Двое рабочих погибли на стройке элитного ЖК в Тюмени
Строительная люлька с двумя рабочими упала с большой высоты на стройке элитного жилого комплекса «Первомайская 1А» в Тюмени. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области.
Мужчины скончались на месте до приезда скорой помощи.
«Сейчас на месте происшествия работает следственный комитет», — рассказал свидетель происшествия.
В компании «Брусника», которая отвечает за постройку ЖК подтвердили смерть рабочих. Там пояснили, что с их стороны было нарушение техники безопасности.