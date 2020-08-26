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    26 августа 2020, 14:50

    Двое рабочих погибли на стройке элитного ЖК в Тюмени

    Дарья Морозова

    Строительная люлька с двумя рабочими упала с большой высоты на стройке элитного жилого комплекса «Первомайская 1А» в Тюмени. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области.

    Мужчины скончались на месте до приезда скорой помощи.

    «Сейчас на месте происшествия работает следственный комитет», — рассказал свидетель происшествия.

    В компании «Брусника», которая отвечает за постройку ЖК подтвердили смерть рабочих. Там пояснили, что с их стороны было нарушение техники безопасности.

    Новости SMI.FM