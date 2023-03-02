02 марта 2023, 18:04
Двое рабочих погибли на пожаре в Нижегородской области
В ночь на 2 марта в Шатковском округе Нижегородской области во время пожара в строительной бытовке погибли двое рабочих. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.
Жертвами происшествия стали мужчины 32 и 39 лет. Мужчина в возрасте 45 лет смог самостоятельно выбраться из горящего помещения.
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По факту случившегося заведено уголовное дело. Правоохранители осматривают место происшествия и выясняют причины трагедии.
Пожары
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