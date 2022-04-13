Двое рабочих погибли при очистке канализации на свинокомплексе в Челябинской области

Два человека погибли при очистке канализационного коллектора на свинокомплексе «Родниковский» в Челябинской области. СК и прокуратура начали проверку, написало Ura.ru.

По словам очевидцев, при проведении работ один из рабочих подрядной организации по какой-то причине спустился в коллектор без противогаза, потерял сознание и погиб. Второй рабочий спустился ему на помощь и тоже погиб. Также пострадали еще двое рабочих, которые пытались оказать помощь двум первым. Причины произошедшего устанавливаются.