15 февраля 2022, 21:26
Двое рабочих насмерть отравились угарным газом в санатории Геленджика — СМИ
РИА «Новости»: два человека погибли из-за отравления угарным газом в Геленджике
В Краснодарском крае погибли два человека. Рабочие отравились угарным газом во время ремонтных работ в санатории. Известно об еще одном пострадавшем.
ЧП произошло в санатории «Солнечный берег» в Геленджике, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Отравление угарным газом от работающей мотопомпы получили три человека», — уточнил собеседник агентства.
Люди работали в колодце на территории санатория. Двое скончались, еще одного доставили в больницу.
Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.