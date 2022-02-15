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    15 февраля 2022, 21:26

    Двое рабочих насмерть отравились угарным газом в санатории Геленджика — СМИ

    РИА «Новости»: два человека погибли из-за отравления угарным газом в Геленджике

    Александра Ломейко

    В Краснодарском крае погибли два человека. Рабочие отравились угарным газом во время ремонтных работ в санатории. Известно об еще одном пострадавшем.

    ЧП произошло в санатории «Солнечный берег» в Геленджике, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

    «Отравление угарным газом от работающей мотопомпы получили три человека», — уточнил собеседник агентства.

    Люди работали в колодце на территории санатория. Двое скончались, еще одного доставили в больницу.

    Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.