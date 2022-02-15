В Краснодарском крае погибли два человека. Рабочие отравились угарным газом во время ремонтных работ в санатории. Известно об еще одном пострадавшем.

ЧП произошло в санатории «Солнечный берег» в Геленджике, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Отравление угарным газом от работающей мотопомпы получили три человека», — уточнил собеседник агентства.

Люди работали в колодце на территории санатория. Двое скончались, еще одного доставили в больницу.

Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.