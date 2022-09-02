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02 сентября 2022, 14:52

Двое рабочих чуть не погибли на стройке в Ростове-на-Дону

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Двое рабочих пострадали при обрушении бетонного кольца на стройке в Ростове-на-Дону. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

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Упавшая бетонная конструкция придавила двоих мужчин, работавших на площадке. К спасению пострадавших были привлечены 19 сотрудников МЧС и восемь единиц спецтехники. Оба рабочих выжили и находятся в удовлетворительном состоянии.

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