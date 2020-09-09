Двое преступников сбежали из колонии-поселения в Забайкалье

В Забайкалье два преступника сбежали из колонии-поселения в поселке Оловянной. Один осужден за убийство, второй — за смертельное ДТП.

Все произошло утром 9 сентября. Во время утреннего подъема администрация не обнаружила на месте Кабакова Артема, осужденного на 16,6 года лишения свободы, и Пимахова Игоря, который должен был отбывать наказание пять лет. Об этом сообщил MK.ru, со ссылкой на пресс-службу УФСИН.

Сейчас в регионе проходят розыскные мероприятия. В ведомстве рассказали, что в колонии нет охраны, за осужденными следит администрация.

«С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования», — сообщила пресс-служба.

Также осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. По мнению ведомства, именно этим и воспользовались мужчины.

Пресс-служба поделилась ориентировкой на преступников. Артем Кабаков имеет большой прямой нос и полные губы. Из отличительных черт — травма правого глаза. Игорь Пимахов имеет оттопыренные уши, средней толщины губы и высокий лоб. Из особых примет — татуировка в виде шестиконечной звезды на запястье правой руки.