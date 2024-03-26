26 марта 2024, 08:59
Двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области
МЧС: двоих пожарных ранило при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины снова обстреляли Белгородскую область. Пострадали двое пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Украинские боевики подвергли атаке село Головчино. Под огнем оказалось здание пожарно-спасательной части № 43.
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«Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области», — указали в ведомстве.
Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Утром 26 мара в Белгородской области дежурные средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы «Град». Также система противовоздушной обороны ликвидировала 13 реактивных снарядов RM-70 Vampire над регионом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при атаке ВСУ поселка Дубовое пострадали два человека. У одного зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму. Также он получил осколочное ранение живота. У второго — закрытая черепно-мозговая травма.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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