Происшествия 26 марта 2024, 08:59 Двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области МЧС: двоих пожарных ранило при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ Пресс-служба МЧС

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Вооруженные силы Украины снова обстреляли Белгородскую область. Пострадали двое пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Украинские боевики подвергли атаке село Головчино. Под огнем оказалось здание пожарно-спасательной части № 43.

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«Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области», — указали в ведомстве.

Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Утром 26 мара в Белгородской области дежурные средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы «Град». Также система противовоздушной обороны ликвидировала 13 реактивных снарядов RM-70 Vampire над регионом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при атаке ВСУ поселка Дубовое пострадали два человека. У одного зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму. Также он получил осколочное ранение живота. У второго — закрытая черепно-мозговая травма.