Происшествия 16 февраля 2023, 12:06 Двое пострадали при столкновении легковушек в Самарской области

Читать 360tv в

Накануне в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП, на большой скорости столкнулись две отечественные легковушки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Реклама

ВАЗ-2112, за рулем которого сидел 47-летний мужчина, вылетел на встречку. Предположительно, водитель не справился с управлением. Там он столкнулся с ВАЗ-2114, который ехал со стороны Алексеевки. В автомобиле был только 34-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя получили травмы, их доставили в больницу.