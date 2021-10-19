Двое полицейских пострадали в ДТП с участием бензовоза на Сахалине. Видео

На Сахалине произошло ДТП с участием бензовоза и полицейской машины. Пострадали два сотрудника полиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.

Авария произошла на трассе Южно-Сахалинск — Оха в районе села Заозерное Макаровского района. По предварительным данным, водитель «Нефаза» выехал со второстепенной дороги задним ходом, в результате чего столкнулся со служебной машиной ДПС Chevrolet Niva. Двух сотрудников госпитализировали в ближайшую больницу. Они получили телесные повреждения.

На место выехали спецслужбы, организована проверка. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что патрульная машина проломлена бензовозом. Салон автомобиля засыпан землей. Видимо, это сделали, чтобы избежать пожара и взрыва. В каком состоянии находится водитель бензовоза, неизвестно.

В Челябинской области накануне случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель иномарки скончался, а пассажиры автобуса получили травмы.