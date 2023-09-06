Происшествия 06 сентября 2023, 01:29 Двое полицейских погибли при столкновении с фурой в Подмосковье ГУ МВД РФ по Подмосковью: в ДТП в Серебряных Прудах погибли двое полицейских РИА «Новости»

Читать 360tv в

В дорожно-транспортном происшествии в Серебряных Прудах Московской области погибли два сотрудника ГИБДД. Об этом в Telegram-канале сообщило ГУ МВД России по региону.

«Сегодня примерно в 19:30 на 157-м километре автодороги „Каспий“ произошло столкновение служебной легковой автомашины и грузового автомобиля. В результате ДТП от полученных травм сотрудники погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Оба погибших инспектора служили в звании лейтенанта в 16-м батальоне 2-го полка ДПС. Семьям окажут всю необходимую помощь, заверили в областном главке. Руководство ГИБДД выразило соболезнования родным и близким погибших сотрудников.

В массовом ДТП на Кубани 4 сентября пострадали несколько человек, в том числе один ребенок. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Туапсинском районе, столкнулись четыре автомобиля.