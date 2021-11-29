Двое погибли при столкновении автобуса с легковушкой в Раменском

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Раменском. Авария произошла в понедельник днем на трассе А-107. Два человека погибли. Об этом «360» сообщили в пресс-службе управления МВД по Подмосковью.

ДТП случилось около 14 часов на 106-м километре трассы А-107. Столкнулись автобус и автомобиль Renault. Погибли двое находившихся в легковушке. Больше никто не пострадал, сообщили в полиции.

В СМИ писали, что с места ДТП якобы госпитализировали женщину на девятом месяце беременности. В подмосковном МВД сообщили, что не располагают такой информацией. Согласно данным Telegram-канала Mash, пострадавших было двое: у беременной женщины якобы диагностировали ушиб живота с угрозой преждевременных родов, а пожилого мужчину госпитализировали с сотрясением мозга.

На месте аварии работают правоохранители. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее в Красноярске в результате ДТП с иномаркой и автобусом погибли два человека. По данным МВД региона, водитель Toyota Funcargo врезался в НЕФАЗ при попытке повернуть налево, во двор, когда автобус ехал по встречной полосе.