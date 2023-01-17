Происшествия 17 января 2023, 23:24 Двое подростков выпали из окна на юго-западе Москвы Два подростка погибли при падении из окна многоэтажки в Москве РИА «Новости»

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Два подростка стали жертвами падения из окна 22-этажного дома. Трагедия случилась на улице Знаменские Садки, сообщил ТАСС.

Представитель экстренных служб рассказал изданию, что молодому человеку и девушке было по 16 лет. Их тела нашли во дворе жилого дома.

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«Они погибли, выпав из окна на 22 этаже», — отметил он.

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В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личности погибших устанавливаются.