Двое подростков утонули в Приморском крае

Два 15-летних подростка утонули во время купания на необорудованной для этого территории в Приморском крае. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Родители погибших начали поиски после того, как те не вернулись домой. После им пришлось обратиться в полицию.

Вещи подростков нашлись около Горбушинского водохранилища, позже специалисты достали из воды их тела. Возбуждено уголовное дело.