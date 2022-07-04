Двое подростков утонули в Хабаровске

В Хабаровске на озере Рица накануне утонули двое мальчиков 13 и 15 лет. Об этом изданию kp.ru рассказали в региональном главке МЧС.

По данным спасателей, водоем является непригодным для купания, однако каждое лето там собираются толпы отдыхающих.

По предварительным данным, мальчики ушли купаться на глазах у людей. Как именно произошла трагедия, правоохранителям предстоит выяснить. Тело первого подростка выловили еще вчера, 3 июля, а тело второго нашли только 4 июля.

«Печальная статистика жарких дней уже традиционна. Жители и гости региона, забыв о правилах безопасности, идут купаться в необорудованные места в состоянии алкогольного опьянения. Родители отпускают своих детей на водоемы. Цена подобного пренебрежения правилами — жизнь», — говорится в сообщении спасателей.

Известно, что за минувшие выходные всего в регионе утонули четыре человека.