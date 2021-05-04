Двое подростков сгорели в квартире в Ленинградской области

В Тосненском районе Ленинградской области на пожаре сгорели двое подростков. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщили «360» в региональном управлении СК.

Пожар произошел вечером 4 мая в поселке Федоровское. По данным 78.ru, в квартире собрались пятеро друзей 15-16 лет. Когда они решили разогреть себе поесть, плита загорелась.

Двое успели выбежать и не получили повреждений. Сын владельцев квартиры с ожогами находится в Тосненской ЦРБ. Двое несовершеннолетних 2005 и 2006 годов рождения погибли. Взрослых в этот момент дома не было.

Главы администрации Федоровского Людмила Богданова рассказала 47news.ru, что двух подростков, которые не пострадали на пожаре, опрашивают. Семью, которая проживает в квартире, она охарактеризовала как обычную, «вполне социальную».

На кадрах, распространенных СК и прокуратурой, видна закопченная квартира и сильно обгоревший коридор, ведущий на кухню.