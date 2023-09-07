Происшествия 07 сентября 2023, 15:10 Двое подростков пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ Мэр Приходько: двое 16-летних жителей Горловки пострадали при обстреле ВСУ

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Двое 16-летних подростков пострадали при обстреле жилого массива «Солнечный» в Калининском районе Горловки со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.

Позже он уточнил, что в том же районе ранен еще один мирный житель Горловки. Других подробностей Приходько не привел.

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Судя по сводке представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, украинские боевики обстреливали Горловку утром и возобновили удары днем. В 08:40 начались обстрелы со стороны Дзержинска. Вначале под удар попал Никитовский район: по нему выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра, через 10 минут — еще четыре. В 13:50 на тот же район обрушили три кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров. В 14:05 под огнем оказался уже Центрально-Городской район — его обстреляли четырьмя 152-миллиметровыми снарядами. А по Калининскому району ударили в 14:30 со стороны Нелеповки. ВСУ выпустили шесть 152-миллиметровых боеприпасов.