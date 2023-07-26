Происшествия 26 июля 2023, 13:48 Двое подростков поставили диван на электросамокат и прокатились по центру Москвы Госавтоинспекция Москвы: родителей детей, катавшихся на самокате с диваном, оштрафовали Сайт мэра и правительства Москвы

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В центре Москвы, по улице Ладожская, двое несовершеннолетних решили проехаться на электросамокате с диваном. Их родителей привлекли к административной ответственности за нарушение детьми правил пользования транспорта. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, подростки поставили диван на электросамокат, сели на него и поехали по улицам в центре Москвы. Видео прогулки появилось в социальных сетях.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности детей. Они вызвали их в отдел вместе с родителями.

В отношении родителей составили административные материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»).

Ранее автоэксперт Вадим Мельников предложил учить езде на самокатах на уроках физкультуры.