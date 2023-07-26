26 июля 2023, 13:48
Двое подростков поставили диван на электросамокат и прокатились по центру Москвы
Госавтоинспекция Москвы: родителей детей, катавшихся на самокате с диваном, оштрафовали
В центре Москвы, по улице Ладожская, двое несовершеннолетних решили проехаться на электросамокате с диваном. Их родителей привлекли к административной ответственности за нарушение детьми правил пользования транспорта. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
По информации ведомства, подростки поставили диван на электросамокат, сели на него и поехали по улицам в центре Москвы. Видео прогулки появилось в социальных сетях.
Сотрудники правоохранительных органов установили личности детей. Они вызвали их в отдел вместе с родителями.
В отношении родителей составили административные материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»).
Ранее автоэксперт Вадим Мельников предложил учить езде на самокатах на уроках физкультуры.
Дети
Москва 2023
Реклама
Реклама