Двое подростков попали в ДТП на мотоцикле во Владимирской области | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 17:37 Двое подростков попали в ДТП на мотоцикле во Владимирской области

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Авария с участием двух школьников на мотоцикле произошла в Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, 13-летний водитель не справился с управлением из-за выбежавшей на дорогу собаки. В результате он и его 11-летний пассажир попали в больницу. Уточняется, что водить мотоцикл разрешено только с 16 лет.

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Сотрудники ГИБДД призвали родителей следить за тем, чтоб их несовершеннолетние дети не садились за руль.

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