Двое подростков погибли в Подмосковье. Их нашли в гараже

Отмечается, что инцидент произошел в гаражном кооперативе «Дубовая роща» в Раменском городском округе.

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«12 декабря в помещении одного из гаражей обнаружены в бессознательном состоянии три подростка. Приехавшие на место медицинские работники констатировали смерть двух несовершеннолетних, третий был экстренно госпитализирован», — рассказала Врадий.

По ее словам, предварительной причиной смерти названо отравление неустановленным веществом. По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.

На месте сейчас работают следователи и криминалисты Управления СК России по Московской области, проводится проверка.