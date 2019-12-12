  • Двое подростков погибли в Подмосковье. Их нашли в гараже

    12 декабря 2019, 22:17

    Наталья Жуковская

    Двух подростков без признаков жизни нашли в подмосковном гараже, еще один ребенок был госпитализирован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий РИА «Новостям».
    Двое подростков погибли в Подмосковье. Их нашли в гараже

    Отмечается, что инцидент произошел в гаражном кооперативе «Дубовая роща» в Раменском городском округе.

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    «12 декабря в помещении одного из гаражей обнаружены в бессознательном состоянии три подростка. Приехавшие на место медицинские работники констатировали смерть двух несовершеннолетних, третий был экстренно госпитализирован», — рассказала Врадий.

    По ее словам, предварительной причиной смерти названо отравление неустановленным веществом. По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.

    На месте сейчас работают следователи и криминалисты Управления СК России по Московской области, проводится проверка.