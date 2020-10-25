Двое подростков погибли в ДТП в Калуге

На дороге, соединяющей трассу М3 «Украина» и поселок Думиничи в Калужской области, вечером 24 октября в кювет вылетел автомобиль ВАЗ-1209. Он врезался в дерево, в результате чего один человек пострадал и двое погибли.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По предварительной информации, машиной управлял мужчина 2001 года рождения. «В результате ДТП пассажиры автомобиля 2004 и 2006 годов рождения скончались до приезда автомобиля скорой медицинской помощи, пассажир автомашины 2002 года рождения доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. В региональном МЧС сообщили, что в ликвидации последствий ДТП приняли участие 12 человек и четыре единицы техники.