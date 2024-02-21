Происшествия 21 февраля 2024, 11:14 Двое подростков из Тюменской области попали под статью за участие в схеме мошенничества

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Правоохранители задержали в Тюменской области двух подростков 16 и 17 лет. Их подозревают в мошенничестве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, юные жители поселка Голышманово через мессенджер вступили в сговор с неизвестным.

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«[Они] согласились стать курьерами, забирающими деньги у пенсионеров, которых обманывали по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“», — рассказали следователи.

Потерпевшие суммарно отдали злоумышленникам 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.