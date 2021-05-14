14 мая 2021, 22:59
Двое подростков из США напали на пожилого азиата и девушку
Двоих американских подростков арестовали из-за нападения на азиата. Они ограбили пожилого человека, перед этим толкнув его. Об этом сообщил The Fox News.
Инцидент произошел неподалеку от Сан-Франциско. Пенсионер азиатской наружности вышел на прогулку, когда вдруг двое школьников напали на него и потребовали кошелек. Когда мужчина стал звать на помощь, дети украли у него браслет Fitbit и уехали на синем седане. Произошедшее попало на камеры, добавили в РИА ФАН.
Через несколько часов подростки ограбили латиноамериканку на Банкрофт-авеню.