Двое пьяных мужчин вынесли платежный терминал из магазина в Ленобласти

Двое мужчин, предположительно, будучи пьяными, вынесли платежный терминал из магазина в городе Всеволжск Ленинградской области. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По версии следствия, мужчины зашли в магазин, отключили терминал от источника питания и вынесли его, не встретив сопротивления. Сотрудники магазина обнаружили пропажу лишь после этого. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых через 10 минут.