Двое пешеходов скончались после ДТП в Люберцах

Двое пешеходов, пострадавших в результате ДТП с машиной каршеринга в Люберцах, скончались. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«Двое пешеходов скончались. Несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами, находится на контроле прокуратуры Подмосковья.

В результате ДТП в Люберцах пострадали три пешехода, в том числе 14-летняя девочка, сообщали в подмосковном МВД. Авария произошла около 16:25 в районе дома 112 по Октябрьскому проспекту. Водитель машины каршеринга марки Kia выехал на встречную полосу на красный свет и сбил людей, переходивших дорогу по «зебре». После этого Kia влетел в машину такси, припаркованную возле остановки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать пострадавшим в ДТП в Люберцах всю необходимую помощь и установить все обстоятельства аварии.

СМИ ранее показали момент ДТП на видео с камеры наблюдения.

По данным источника «360», водитель машины каршеринга утверждал, что в момент аварии у него «в глазах все помутнело».