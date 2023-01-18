Происшествия 18 января 2023, 13:44 Двое пенсионеров погибли в пожаре в Челябинской области

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Пожар в частном доме в Варненском районе Челябинской области привел к гибели двух человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В частном доме, разделенном на две части, проживали две семьи. Когда начался пожар, из одной половины самостоятельно смогли эвакуироваться пять человек. А при тушении второй — нашли тела двух пенсионеров, мужчины и женщины.

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Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сотрудники МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности, особенно в зимнее время, когда используют печки.

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