Двое пенсионеров на два дня заблудились в горах Челябинской области

Двух пенсионеров, которые ушли собирать кислицу и заблудились в горах в районе Златоуста (Челябинская область), нашли живыми. Об этом сообщило Ura.ru.

Пожилых мужчину и женщину нашли на Уральском хребте, недалеко от Александровской сопки. Они провели в горах двое суток. Пенсионеры сами дозвонились в Златоустовский отряд ПСС и рассказали, что заблудились. Вскоре связь с ними пропала, их разыскивали спасатели, пожарные и волонтеры. Все закончилось благополучно, пожилую пару доставили домой.