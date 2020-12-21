Двое пассажиров сожгли такси вместе с водителем в Татарстане

По данным информагентства, двое молодых людей отказались оплачивать проезд. Между ними и шофером вспыхнула ссора, закончившаяся поножовщиной. Пассажиры ранили таксиста в спину, после чего подожгли машину и скрылись. Горящее авто с погибшим водителем обнаружил случайный прохожий. Он вызвал пожарных, которые ликвидировали возгорание.