Двое парней залезли в колодец возле столичного метро. Теперь их не могут найти

В понедельник, 19 октября, двое молодых людей залезли в открытый колодец рядом со станцией метро Черкизовская и не вышли. На место прибыли спасатели, сейчас они ищут ребят внутри.

О происшествии сообщил источник «360». Зачем приятели полезли туда, пока неизвестно. В сентябре шестилетний ребенок провалился в открытый колодец с фекалиями на территории бывшего платного пляжа на Голубых озерах в Кургане. Яма была закрыта только ветками, из-за чего ребенок не заметил ее и всей ногой окунулся в содержимое.