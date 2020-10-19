facebook_pixel
    19 октября 2020, 18:33

    Двое парней залезли в колодец возле столичного метро. Теперь их не могут найти

    Алла Морген, Анастасия Калинина

    В понедельник, 19 октября, двое молодых людей залезли в открытый колодец рядом со станцией метро Черкизовская и не вышли. На место прибыли спасатели, сейчас они ищут ребят внутри.

    О происшествии сообщил источник «360». Зачем приятели полезли туда, пока неизвестно.

    В сентябре шестилетний ребенок провалился в открытый колодец с фекалиями на территории бывшего платного пляжа на Голубых озерах в Кургане. Яма была закрыта только ветками, из-за чего ребенок не заметил ее и всей ногой окунулся в содержимое.