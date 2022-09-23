Двое охотников погибли на охоте в Ленобласти в сентябре | 360°

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Двое охотников погибли на охоте в Ленобласти в сентябре

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В Ленинградской области с начала сезона охоты погибли двое человек. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, в первых числах сентября в Тосненском районе погиб 47-летний мужчина, который отправился на охоту.

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По предварительной информации, это произошло из-за собаки, прыгнувшей на карабин, который лежал заряженным в машине.

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Другой охотник погиб в Выборгском районе в минувшую субботу. Его случайно застрелил егерь, который принял его за кабана.

Ленинградская область

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